الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اختبار دم جديد مصمم للاكتشاف المبكر للسرطان

اختبار دم
اختبار دم

اكتشف عدد من الباحثين اختبار جديد يسمح بالكشف المبكر عن ما يصل إلى 50 نوعًا من السرطان بناءً على سحب عينة دم بسيطة، فقد طورت شركة «Galleri» فى كاليفورنيا اختبار يمكن أن يكتشف إشارات لما يصل إلى 50 نوعًا من السرطان، بما في ذلك السرطانات التي يصعب اكتشافها والقاتلة مثل البنكرياس والمبيض والمريء ، حسبما ذكرت شبكة "CBC".

 

كيف يعمل الاختبار ؟

يعمل الاختبار مع سحب الدم من قبل مقدم الرعاية الصحية، حيث يتم إرسال الدم إلى المختبر، ويتتبع الاختبار أى حمض نووى للخلايا السرطانية.

وأوضح الباحثون أنه يمكن للاختبار العثور على هذه الأجزاء الصغيرة من الحمض النووي المشتق من الورم فى الدم وتسلسلها، وبناءًا على الأنماط التي نراه، يمكن الكشف عما إذا كانت هناك إشارة لوجود السرطان.

ووفقًا لباحثين، فإن الاختبار لا يشخص السرطان ولا يكتشف جميع أنواعه ولا يُقصد به أن يحل محل فحص السرطان الموصى به ولكن يوضح إشارات الإصابة بأخطر الأمراض انتشارا في العالم.

 

يعطي المزيد من الإشارات

الشركة قالت إن الاختبار يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الكشف المبكر عن السرطان، والذي يؤكد الأطباء أنه مفتاح لمساعدة الناس على النجاة من المرض الخطير، حيث يُساعد فى اكتشاف المرض فى وقت مبكر، مما يساعد في العلاج منه.

وعلى الرغم من التجارب التى أجريت لم تحصل Galleri على موافقة FDA الكاملة حتى الآن، فالاختبار مخصص للاستخدام مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السرطان ولكن ليس للتشخيص فهو عامل مساعد.

الحمض النووي الكشف المبكر عن السرطان سرطانات سي بي إس نيوز سرطان

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