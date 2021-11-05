الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلامية تونسية: مذكرة اعتقال المرزوقى تؤكد أن سيادة تونس خط أحمر

الإعلامية التونسية
الإعلامية التونسية ضحي طليق

علقت الإعلامية التونسية، ضحى طليق، على إصدار القضاء التونسي مذكرة جلب الدولية في حق المرزوقي الذي سبق له أن حرض على التدخل الأجنبي في تونس، قائلًا إنه يأتى ليؤكد أن سيادة تونس واستقلاليتها خط أحمر لا يمكن لأي كان تجاوزه، لا سيما أن القانون التونسي يعتبر كل تحريض على البلاد تهديد لأمنها القومي ويرقى إلى مستوى الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها  إلى الإعدام.

وأضافت طليق، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك من اعتبر أن هذا الإجراء قد يزيد من شعبية المرزوقي، لكن السكوت أيضًا على الخيانة يمكن أن يفسح المجال له ولغيره في التمادي في هذا النوع من السلوك والتصرف المعادي للدولة.

وأوضحت طليق أن بطاقة الجلب الدولية تؤكد أيضًا أن الرئيس التونسي ماض أيضًا في حربه على حركة النهضة الإخوانية من خلال ضرب حلفائها والمرزوقي أبرزهم، فهو المعول الذي تحرض به النهضة.

وأكدت طليق أن المرزوقي لم يقدم يومًا مشروعًا للرقي والنهوض بتونس، كما تعد فترة رئاسته لتونس نقطة سوداء في تاريخها سواء على المستوى الوطني، حيث كان يستقبل عتاة التطرف الديني في قصر قرطاج أو على مستوى العلاقات الخارجية، حيث أدخل تونس في متاهة التحالفات والولاءات الإقليمية بعد أن كانت سياستها الخارجية تتسم بالتوازن والحيادية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحركة الشعب التونسي، زهير المغزاوي، إنه بإعلان الرئيس التونسى قيس سعيد اعتزامه الاختصار في التدابير الاستثنائية، فقد بدأ يقترب من المطلوب من خلال التوجه نحو تحديد سقف زمني للمرحلة الحالية، وتحديد الأطراف التي ستشارك في الحوار الوطني، وفق تعبيره.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن أن قاضى التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق، محمد المنصف المرزوقى، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية فى شأنه ما يمثل ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.

تونس مذكرة اعتقال المنصف المرزوقى الرئيس التونسي الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلى بإقرار الميزانية لعامى 2021 و2022