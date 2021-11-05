الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

مصرع عاملان سقط عليهما سلك كهرباء أثناء العمل فى برج بالقليوبية

جريدة الدستور

لقى عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الجمعة، إثر سقوط سلك كهرباء عليهما أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغًا بوفاة عاملين صعقًا بالكهرباء أثناء رفع كمية من الرمال في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيان كان يعملان في رفع نقلة رمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها فوقع سلك كهرباء عليهما ما أدى إلى صعقهم وتوفيا في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق. 

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