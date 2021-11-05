ضبط هارب استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، القبض على محكوم عليه هارب، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح بمنطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص محكوم عليه فى قضايا "نصب وشيكات" دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 23 حكم حبس جزئى "شيكات - تبديد" بإجمالى عقوبات بلغت "حبس 39 سنة و8 شهور" وكفالات مالية قدرها 180 ألف جنيه) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم (6 أشخاص)، وأقروا تضررهم من المتهم لقيامه بالنصب عليهم ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال إستيراد وتصدير الأحذية مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها حيث بلغ إجمالي المبلغ المالية المستولى عليها (2٫810٫000 مليون جنيه)، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليهم أيدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.