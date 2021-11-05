مدحت صالح ومحمد محسن فى سابع ليالى الموسيقى العربية

يحتفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30 بمئوية عملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى، وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الأحد 7 نوفمبر على مسرح النافورة، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة كل من نجله أنطون وديع الصافي، معين شريف وأميرة أحمد، ثم يقدم المطرب محمد محسن حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة يسبقه فاصل للمطربة آيات فاروق.

وديع الصافي

نجل وديع الصافي

وفى السابعة مساءً على المسرح الخارجي يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لفصل الإيقاع الشرقى تدريب سعيد الأرتيست.

محمد الحلو على مسرح معهد الموسيقى العربية

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلًا ضمن سلسلة وهابيات ويحييه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة كل من يحيى عبدالحليم وريم كمال.

محمد الحلو

مدحت صالح على مسرح مكتبة الإسكندرية

وبالتزامن على مسرح مكتبة الإسكندرية يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا، ويسبقه فاصل للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقة ضفاف دجلة.

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبان مع هذا الحدث الضخم، وجميع الحفلات تبدأ في تمام الثامنة مساء، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبداللطيف وعاصم السيد.

محمد محسن

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، عمان، والأردن.