قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع المياه اليوم الجمعة، بقرية شطورة بأكملها بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين من مساء الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت، ولمدة 6 ساعات متواصلة، للقيام بأعمال تركيب محابس على خط سحب المياه العكرة بمحطة مياه شطورة السطحية.

من جانبه، شدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعادة ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء، من أعمال التركيب.

كما أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم اللازمة من المياه، خلال فترة الانقطاع المذكورة.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب على أهمية جودة مياه الشرب المنتجة، مؤكدًا على ضرورة ضخ مياه مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مع مسئولي قطاع المعامل والجودة ومديري معامل مياه الشرب.

كان شدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب على أهمية جودة مياه الشرب المنتجة مؤكدا على ضرورة ضخ مياه مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع مسئولي قطاع المعامل والجودة ومديري معامل مياه الشرب.

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة رفع كفاءة معامل مياه الشرب وتقييمها شهريا وتأهيل ورشة صيانة وإصلاح الاجهزة المعملية للحصول على نتائج معملية دقيقة والانتهاء من توريد الأجهزة المعملية الخاصة بالمعمل المركزى لمياه الشرب هذا بالإضافة إلى أحكام الرقابة على صرف المنشآت الصناعية وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات فى خدمة التطهير لصالح الغير.

وأوضح الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل أنه يتم رفع وتحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريًا من محطات ومأخذ وشبكات مياه الشرب وذلك من خلال 12 معمل مياه رئيسي و15 معمل مياه متنقل والمعمل المركزي لمياه الشرب، وانه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وأنه يتم الاستجابة لشكاوى الجودة الواردة بالخط الساخن 125.