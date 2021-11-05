الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي تحقق نجاحا «غير مستدام»

الإتحاد الأوروبي
الإتحاد الأوروبي

ذكر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا أن تعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي "ناجح إلى حد كبير " لكن اعتمد على إجراءات مؤقتة "غير مستدامة".
 

وفي مراجعة للعمليات الأولية لترسيخ مراقبة على الحدود في أعقاب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست"، أشاد المكتب، بتعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي، بوصفه "إنجازا كبيرا"، مشيرا إلى أنه تم تحقيق العناصر الأساسية وليس هناك أي طوابير طويلة على الحدود، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.
 

وتابع المكتب "ومع ذلك، من المقرر تنفيذ المزيد من الضوابط، على مراحل، خلال النصف الأول من عام 2022"، وأضاف أن ضوابط النموذج الحالي "لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية".


و أوضح المكتب أنه فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، فإن الوضع "ينطوي على تحديات بطبيعته" وحث الحكومة على تنفيذ أي اتفاق ، تم التوصل إليه مع الإتحاد الأوروبي، حول تغيير البروتوكول "سريعا".
 

وقال جاريث دافيس، رئيس المكتب "نحن نقر بالإنجاز الكبير للحكومة والإدارات والأطراف الثالثة، في توفير القدرة التشغيلية الأولية، اللازمة على الحدود، لنهاية الفترة الانتقالية".


وتابع "لكن ذلك تحقق بشكل جزئي، باستخدام إجراءات مؤقتة وبتأجيل إدخال ضوابط كاملة على الواردات".


وأضاف "هناك حاجة لمزيد من العمل،  لوضع نموذج للحدود، يقلل من مخاطر عدم الامتثال لقواعد التجارة الدولية، ولا يتطلب أي إصلاحات مؤقتة وأقل تعقيدا وإرهاقا لمستخدمي الحدود".

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة بريطانية إن لندن تستطيع أن تقود الطريق في مجال الطاقة الخضراء من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الصينية، وتدعم التفوق الأوروبي في صناعة التكنولوجيا.

وأضافت صحيفة "إكسبريس" أن هناك خططًا لإعادة الإنتاج المحلي للمكونات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح بدعم حكومي.

وقالت مصادر بريطانية للصحيفة إنه من المقرر نشر دراسة جدوى ممولة من الحكومة البريطانية غداً الجمعة تحدد الخطوات التي يجب أن تتخذها المملكة المتحدة لإعادة إنتاج المكونات المستخدمة في عملية التصنيع.

وسيساعد المصنع بريطانيا، التي تستضيف محادثات المناخ للأمم المتحدة كوب 26 في جلاسكو، على تحقيق هدفها المتمثل في حظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات الكربون إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي بريكست الحكومة الحدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الحمعة 5-11-2021

لخلافات أسرية.. حبس مهندس ذبح نجل شقيقه وأصاب 5 من العائلة في البحيرة

«القوى العاملة» توقع بروتوكولا للربط الإلكتروني مع ليبيا لتنظيم دخول العمالة المصرية

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع