الصين تخطط لتعزيز إدارة الحدود للوقاية من كوفيد-19 خلال الأولمبياد الشتوى

تعزز الهيئة الوطنية للهجرة في الصين تدابير الوقاية من كوفيد-19 للمسافرين الذين يدخلون ويغادرون البلاد من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، طُلب من سلطات الهجرة إنشاء مناطق خاصة لفحص الأفراد ذوي الصلة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عند نقاط الدخول والخروج وتنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الوباء.

ومع التشديد على استمرار سياسات الدخول والخروج الصارمة، شجعت الهيئة الوطنية للهجرة الناس على تجنب السفر غير الضروري وغير العاجل إلى الخارج.

كما تعهدت الهيئة بالتعاون مع سلطات تنفيذ القانون في الدول المجاورة في دوريات الحدود لقمع الأنشطة الإجرامية ومنع انتشار الوباء.