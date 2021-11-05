الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسات أردنية لتطوير إنتاج الهيدروجين والنيتروجين الأخضر من الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

أعلنت المملكة الأردنية عن قيامها بالبدء فى اجراء الدراسات بهدف تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والنيتروجين الأخضر في المملكة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

دراسات أردنية لتطوير إنتاج الهيدروجين والنيتروجين الأخضر من الطاقة الشمسية


وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير البيئة الأردنى الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في جلاسكو (COP26) مع رئيس شركة فورتيسكيو فيوتشراندستريز (Fortescue Future Industries-FFI) الدكتور أندرو فورست .


يذكر أن هذا المشروع يتماشى مع الرؤيا والجهود المبذولة في الأردن للتحول نحو الإقتصاد الأخضر والإعتماد على الطاقة النظيفة، بما يحقق التنمية الإقتصادية في اطار الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي.


وأكد وزير البيئة الأردنى أهمية هذا المشروع الذي يوفر فرصة للمملكة لتصبح رائدة في قطاع الطاقة الخضراء من خلال إنشاء وتصدير الهيدروجين الأخضر نظراً للإمكانات الكبيرة المتوافرة بما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يتطلبها المشروع.


وأضاف بأن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة سيزيد من الفرص الاقتصادية في المملكة بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية وأن الشراكة بين المملكة و(FFI) هي الخطوة الأولى لتكون الأردن دولة رائدة في تنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.


من جهته، أكد رئيس (FFI) الدكتور أندرو فورست أهمية الشراكة مع المملكة كخطوة نحو خفض الانبعاثات وخلق فرص العمل، وأن الطريقة الوحيدة لوقف الاحتباس الحراري هي من خلال الحلول العملية والقابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن الشراكة ستلعب دورًا مهمًا في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة في المملكة.

اقرأ أيضاً

الأقصر تستعد لافتتاح طريق الكباش 

بكيزة وزغلول.. كيف دعمت إسعاد يونس صديقتها سهير البابلي؟

برلمانية «المصري الديمقراطي»: مشروع قانون التخطيط العام إنجاز جيد للحكومة

لقاء الغاز تنمية اسكو مجتمع وقف على خلال الشمس اقتصاد مشروع منع بدء نفي وزير البيئة يحقق الرى الأردن الطاقة الشمسية المناخ قمة المناخ اقتصادي الرياح تغير المناخ التنمية إنتاج الهيدروجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الخارجية الأمريكية»: مصر شريك حيوي ونرحب ببدء الحوار الاستراتيجي

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم الجمعة 5-11-2021

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

التحريات فى اتهام 12 شخصًا بقتل صاحب سلسلة «مطاعم شهيرة» بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع