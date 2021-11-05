الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية «المصري الديمقراطي»: مشروع قانون التخطيط العام إنجاز جيد للحكومة

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام مجمله انجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه أيضًا إعداد الخطط على أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.

وأضاف سامي، فى بيان صحفى له أن مشروع القانون سيُناقش خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير لسرعة خروج التشريع للنور،  خاصة وأنه  وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء  وستوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والأداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي اعتمد من مجلس النواب.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال المناقشة على إقرار القانون ملبيا لكافة الطلبات، وعلى الرغم من  وجود بعض الملاحظات على التشريع  على مادة او اثنين ولكن يمكن تجاوزهما دون أن تخل بجودة القانون.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى  مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الآن، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارات.

وأوضح سامي، أن القانون أشار للمجالس المحلية، وهذه من المميزات المتواجدة بالتشريع،  ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل ارسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة،  وهو ما يعني وجود مجالس محلية منتخبة قريبا بعد إصدار قانون للإدارة المحلية استكمالًا لاستحقاق دستوري هام.

مخططات وزارة التخطيط التنمية المستدامة مجلس الشيوخ استثمار جلسات الاقتصاد هاني سري الدين موازنة البرامج والأداء المالية العامة قانون التخطيط العام حزب المصري الديمقراطي

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