الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بكيزة وزغلول.. كيف دعمت إسعاد يونس صديقتها سهير البابلي؟

بكيزة وزغلول
بكيزة وزغلول

حرصت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، على الاطمئنان على صحة رفيقة عمرها  الفنانة سهير البابلي التي تشهد هذه الأيام تدهورًا بالحالة الصحية.

ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سهير وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

تعتبر الفنانة سهير البابلي من النجمات التي سطع اسمهن مع النجمة إسعاد يونس، فمن منا ينسى "بكيزة وزغلول" ففي السطور القادمة نسلط الضوء على عن الصداقة بين سهير البابلي وإسعاد يونس.

 

بكيزة وزغلول.. الصداقة والإبداع معًا

يعد مسلسل بكيزة وزغلول من الأعمال الدرامية الكوميدية الخالدة بالأذهان، فكانت العلاقة بين الفنانة إسعاد يونس وسهير البابلي علاقة صداقة في الفن وخارجه، الأمر الذي ساهم في نجاح العمل.

بكيزة وزغلول من تأليف إسعاد يونس، وبطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير وإخراج أحمد بدر الدين وإنتاج عام 1986

يحكي المسلسل قصة بكيزة والتي تفاجأ بعد وفاة زوجها الثري المسن -العشماوي- بمجيء ابنته "زغلول" التي تربت في الفقر بعيداً عن والدها الثري.

 

إسعاد وسهير.. الحمل يتوافق دائمًا مع برج الدلو

وفقًا لعلم الأبراج تنتمي الفنانة إسعاد يونس لبرج الحمل، حيث ولدت في الثاني عشر من إبريل من عام 1950، في ولدت الفنانة سهير البابلي في 21 من فبراير بيوم عيد الحب، لذا فهي تنتمي لمواليد برج الدلو.

ويعتبر التوافق بين برج الحمل والدلو قوي للغاية، فعند التعامل بينهم يكون النجاح هو المسيطر في النهاية، وهذا ما حدث بين النجمتين في مسلسل "بكيزة وزغلول".

ووفقا لخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي نرى أن هناك ثمة مشتركة بين البرجين يأتي أهمها فيما يلي:

فالبرجان يقدران الصدق والإخلاص والحرية ويمكن للثنائي تحقيق جميع الأهداف التي في أذهانهم، كما يشتركان في الشغف وحب التعلم بشكل دائم وحبهم للسفر بشكل خاص.

وأضافت جاكلين أنهما لا يفضل كلا منهما للجلوس في المنزل بل يفضلا العمل والاجتهاد للوصول إلى الهدف في النهاية.

كيف يساعد الدعم بين الأصدقاء في رفع الروح المعنوية؟

أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، " لـ الدستور، أن العلاج النفسي من الأمور الهامة والتي تساعد في تسريع عملية الشفاء من المرض.

أوضحت استشاري الطب النفسي، أن دعم الأصدقاء من الأمور التي تساعد في تسريع عملية الشفاء، بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية، وهذا ما فعلته النجمة إسعاد يونس مع رفيقة دربها الفنانة سهير البابلي.

إسعاد يونس شريف منير عيد الحب سهير البابلي بكيزة وزغلول

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

«الصحة» تحذّر الآباء من التدخين فى المنزل: هذا ما يحدث لأطفالك

الطب الشرعى يكشف.. سفاح الإسماعيلية غير مضطرب نفسيًا

جريمة ذبح جديدة.. شاب يقتل والديه فى الإسكندرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الحمعة 5-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: كوكب تحت التهديد

ماجد حبته

حفرة صاحب نوبل للسلام!

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

صور

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع