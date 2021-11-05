بكيزة وزغلول.. كيف دعمت إسعاد يونس صديقتها سهير البابلي؟

حرصت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، على الاطمئنان على صحة رفيقة عمرها الفنانة سهير البابلي التي تشهد هذه الأيام تدهورًا بالحالة الصحية.

ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سهير وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

تعتبر الفنانة سهير البابلي من النجمات التي سطع اسمهن مع النجمة إسعاد يونس، فمن منا ينسى "بكيزة وزغلول" ففي السطور القادمة نسلط الضوء على عن الصداقة بين سهير البابلي وإسعاد يونس.

بكيزة وزغلول.. الصداقة والإبداع معًا

يعد مسلسل بكيزة وزغلول من الأعمال الدرامية الكوميدية الخالدة بالأذهان، فكانت العلاقة بين الفنانة إسعاد يونس وسهير البابلي علاقة صداقة في الفن وخارجه، الأمر الذي ساهم في نجاح العمل.

بكيزة وزغلول من تأليف إسعاد يونس، وبطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير وإخراج أحمد بدر الدين وإنتاج عام 1986

يحكي المسلسل قصة بكيزة والتي تفاجأ بعد وفاة زوجها الثري المسن -العشماوي- بمجيء ابنته "زغلول" التي تربت في الفقر بعيداً عن والدها الثري.

إسعاد وسهير.. الحمل يتوافق دائمًا مع برج الدلو

وفقًا لعلم الأبراج تنتمي الفنانة إسعاد يونس لبرج الحمل، حيث ولدت في الثاني عشر من إبريل من عام 1950، في ولدت الفنانة سهير البابلي في 21 من فبراير بيوم عيد الحب، لذا فهي تنتمي لمواليد برج الدلو.

ويعتبر التوافق بين برج الحمل والدلو قوي للغاية، فعند التعامل بينهم يكون النجاح هو المسيطر في النهاية، وهذا ما حدث بين النجمتين في مسلسل "بكيزة وزغلول".

ووفقا لخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي نرى أن هناك ثمة مشتركة بين البرجين يأتي أهمها فيما يلي:

فالبرجان يقدران الصدق والإخلاص والحرية ويمكن للثنائي تحقيق جميع الأهداف التي في أذهانهم، كما يشتركان في الشغف وحب التعلم بشكل دائم وحبهم للسفر بشكل خاص.

وأضافت جاكلين أنهما لا يفضل كلا منهما للجلوس في المنزل بل يفضلا العمل والاجتهاد للوصول إلى الهدف في النهاية.

كيف يساعد الدعم بين الأصدقاء في رفع الروح المعنوية؟

أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، " لـ الدستور، أن العلاج النفسي من الأمور الهامة والتي تساعد في تسريع عملية الشفاء من المرض.

أوضحت استشاري الطب النفسي، أن دعم الأصدقاء من الأمور التي تساعد في تسريع عملية الشفاء، بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية، وهذا ما فعلته النجمة إسعاد يونس مع رفيقة دربها الفنانة سهير البابلي.