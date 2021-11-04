الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة عامل نظافة بالهرم

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شخص مجهول الهوية بقطعة أرض فضاء بالهرم، تم إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد العثور على جثة شخص داخل أرض بالهرم. 

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع الغرب وتبين أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية، مُصاب بجرح بالرأس داخل أرض فضاء خلف عقار بشارع الفريق محمد علي فهمي، بكفر المنفي بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات الأولية، وفحص كاميرات المراقبة تبين أنه عامل جمع قمامة، وحال تواجده بقطعة الأرض والنبش في المخلفات، سقط عليه جسم مجهول أسقطه أرضا.

وكشفت التحريات الأولية بمكان العثور على الجثة مرة أخرى، حيث جرى العثور بمحيط الجثة على رتش مخلفات بناء.

كما تبين أن عاملين بشقة سكنية بالطابق الـ11، كانا يقوما بأعمال تنظيف شقة تحت التشطيب، وألقيا مخلفات من الشباك على قطعة الأرض دون علمهما بوجود المتوفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتوفى، وتعرفت عليه شقيقته ربه منزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الاجهزة الامنية بالجيزة أرض فضاء بالهرم اللواء رجب عبد العال اللواء مدحت فارس

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