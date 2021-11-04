الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما مخدرات وسلاحا ناريا فى مدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزتهما سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما (بندقية خرطوش- طلقة لذات العيا- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر شخصين سلاح نارى المواد المخدرة الاتجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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