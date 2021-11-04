كوريا الجنوبية تفتتح مراكز الحجر الصحى للطلاب المصابين بكورونا

افتتحت كوريا الجنوبية، اليوم، مراكز الحجر الصحي المخصصة لمعالجة حالات الإصابة بكوفيد-19 لإيواء الآلاف من الشباب المصابين بالفيروس قبل اختبار الالتحاق بالكليات المرهق الذي يستغرق ثماني ساعات في غضون أسبوعين.



والاختبار شديد التنافسية ويُعقد مرة واحدة فقط في العام، ويعتبر حدثًا محددًا لمستقبل العديد من طلاب المدارس الثانوية، حيث يُنظر إلى الشهادة من جامعة مرموقة على أنها الحد الأدنى لتأمين إحدى وظائف الشركات المرغوبة والمحدودة في الدولة التي تُعد رابع أكبر الاقتصاديات في قارة آسيا.



ولضمان قدرة كل طالب يرغب في إجراء الاختبار، افتتحت الحكومة مراكز الحجر الصحي السكنية في المستشفيات ومراكز العلاج الأخرى التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 3000 طالب.



ومن المقرر أن يخضع حوالي 510 آلاف طالب في السنة النهائية في المرحلة الثانوية للاختبارات الصعبة، التي تشمل موضوعات تتراوح من اللغات إلى الرياضيات والعلوم.

وفيات إصابات كورونا حول العالم



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

تحذير من «الصحة العالمية»

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.