الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك

أمر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الخميس، بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الوزراء المطلق سراحهم هم، هاشم حسب الرسول، وحمزة بلول وعلي جدو ويوسف آدم الضي.

البرهان يتمسك بحكومة منتخبة

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، أنه يسعى للوصول إلى حكومة مدنية منتخبة في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه قائد الجيش السوداني من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وشدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

من جهته تعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

وأكدت البعثة الأممية للسودان، في وقت سابق اليوم، أن اتفاق حل الأزمة في السودان يتضمن الإفراج عن معتقلين وإنهاء حالة الطوارئ.

وأوضحت البعثة الأممية للسودان في تصريحات مساء اليوم أنه سيتم إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية في إطار حل الأزمة، حسب قناة "العربية".

وكشفت البعثة الأممية للسودان عن أن الاتفاق يتضمن إعادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك على رأس حكومة تكنوقراط.

 

البرهان يؤكد دعم المسار الديمقراطي

على جانب آخر، أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، حرص القوات المسلحة حماية الانتقال الديموقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني. 

وقال القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقيادة العامة بالمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، إنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. 

من جانبه عبر المبعوث الإفريقي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.

عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الله حمدوك هاشم حسب الرسول يوسف آدم الضي بلول علي جدو

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