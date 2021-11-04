الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: رئيسا مجلس النواب والحكومة يبحثان آخر المستجدات في البلاد

نبيه بري، ورئيس الحكومة
نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي،

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، آخر المستجدات في لبنان عقب الأزمات الأخيرة التي شهدتها البلاد بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها ميقاتي مع عدد من القادة وكبار المسئولين بالمؤسسات الدولية خلال مشاركته بقمة تغيير المناخ بجلاسجو باسكتلندا.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل.
وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات، ثم غادر ميقاتي اللقاء دون الإدلاء بتصريحات.
 

وعلى صعيد آخر.. أعلنت شركة "أوجيرو" للاتصالات الحكومية في لبنان، اليوم الخميس، أن نقص الوقود يهدد بوقف الإنترنت كليًا في لبنان، وذلك في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد، ودخول عدد من المناطق في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيانٍ صحفي، توقف محطتي "دير عمار" و"الزهراني" لتوليد الكهرباء عن العمل، ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة، وأدى إلى هبوطها كاملًا دون إمكانية إعادة بنائها مجددًا في الوقت الراهن، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى.

وعلى صعيدٍ آخر، شهد لبنان مؤخرًا أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، حيث قررت المملكة منع سفر السعوديين إلى لبنان، بالإضافة إلى وقف كل الواردات اللبنانية، وطلب مغادرة السفير اللبناني خلال 48 ساعة من تاريخ القرار.

كما قامت الإمارات والكويت والبحرين بسحب الدبلوماسيين من لبنان، وطالبوا السفراء اللبنانيين بمغادرة بلادهم.

لبنان مجلس النواب اللبناني نبيه بري نجيب ميقاتي

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