«ديزنى» تطلق البرومو الرسمى لـ«باظ يطير» والعرض صيف 2022

أعلنت شركة «ديزني والت» العالمية استعدادها لطرح فيلم الأنيميشن الجديد «Lightyear» والمقرر عرضه بموسم صيف عام 2022 المقبل.

ديزني والت

ديزني والت

ويسلط الفيلم الضوء على شخصية “باظ يطير” الذي حقق نجاحا كبيرا في سلسلة أفلام “TOY STORY” الذي صدر أول جزء منه عام 1995.

ديزني والت

ديزني والت

وتعلق الأطفال بل والكبار بشخصياته وكان من ضمنهم شخصية “باظ” الذي اشتهر بجملة “إلى اللانهائية وما بعدها”، مما يجعل فئة كبيرة من مختلف الأجيال ينتظرون صدور الفيلم الجديد لمشاهدة قصة هذه الشخصية المؤثرة وكيف كانت بدايتها ولماذا جُسدت في لعبة للأطفال ليقتدوا بها.

وأطلقت شركة ديزني بمشاركة شركة بيسكار العالمية البرومو الرسمي للعمل عبر يوتيوب، وحقق نسب مشاهدات قياسية فور طرحه، ووصلت إلى 11 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحه.



في سياق مختلف، أعلنت ديزني والت العالمية وصول عدد مستخدمي منصة بث الأفلام عبر الإنترنت حتى 3 يوليو الماضي إلى 116 مليون مشترك، وهو ما يزيد عن ضعف عدد المشتركين في نفس التوقيت من العام الماضي، وهو ما يعني أيضًا انضمام 4. 12 مليون مشترك جديد إلى ديزني بلس منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي بدأت فيه المنصة بث حلقات جديدة من الأعمال الشهيرة مثل ذا فالكون ووينتر سولجير ولوكي وفيلم لوكا.

أشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن منصة نتفليكس المنافسة وهي أكبر منصة لبث الفيديو في العالم وصلت إلى رقم 209 ملايين مشترك في مختلف أنحاء العالم بعد أكثر من 10 سنوات من انطلاقها، في حين ديزني بلس وصلت إلى 216 مليون مشترك خلال أقل من عامين.

كما أشارت ديزني إلى أن خدمة بث الفيديو التابعة لها هولو تضم حاليًا 8. 42 مليون مشترك، في حين ارتفع عدد مشتركي خدمة إسبن بلس إلى 9. 14 مليون مشترك.

وتتوقع ديزني وصول إجمالي عدد مشتركي ديزني بلس بحلول أواخر 2024 إلى ما بين 230 مليونًا و260 مليون مشترك على مستوى العالم.