الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السبت.. حافلة بالمجان لنقل زائرى «مهرجان الفواخير» بمصر القديمة

استعدادات مهرجان
استعدادات مهرجان قرية الفواخير

أعلنت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن توافر حافلة مجانية تابعة لهيئة نقل القاهرة لزائري مهرجان قرية الفواخير بالفسطاط في مصر القديمة، السبت المقبل. 

وقالت جيهان، في بيان الخميس، إن الحافلة ستكون متوفرة أمام محطة مترو مصر القديمة.

وأعلنت المحافظة إقامة الفعالية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وحضور سفراء عرب وعدد من قيادات الدولة.

وتفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير التى تضم 152 فاخورة بفسطاط مصر القديمة، تمهيدًا لافتتاحها، مؤكدًا أن أعمال تطوير القرية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، لافتًا إلى أن هناك اهتماما متواصلا لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى، خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

تطوير قرية الفواخير قرية الفواخير مهرجان قرية الفواخير محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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