الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل تعاون «التضامن» والجمعيات الأهلية لتوفير 3250 فرصة عمل

عاطف الشبراوي
عاطف الشبراوي

قال الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت 18 بروتوكول مع عدد من الجمعيات الأهلية، أمس، لتغطية عدد من المشروعات ضمن برنامج «فرصة»، حيث يتم توفير من خلالهم 3250 فرصة عمل.

ولفت إلى أنه يتم توفير فرص عمل بقيمة 40 مليون جنيه، من خلال البروتوكول، بالتنسيق مع المجتمع المدنى ، وذلك للمستفيدين من برنامج فرصة وهم «مستفيدى تكافل وكرامة، أصحاب الإرادة من ذوى الهمم، الباحثين عن فرص عمل».

وأضاف الشبراوى، على هامش توقيع البروتوكول، أن البروتوكولات انقسمت إلى 4 مجموعات، أول مجموعة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس وتضم 11 جمعية لخلق 3100 فرصة عمل، والمجموعة الثانية مع 5 جمعيات يقومون بتوفير أدوات انتاج وتدريب للمستفيدين، مشيرا إلى أن المجموعة الثالثة يتم توفير 100 مشروع لذوى الإعاقة من خلالها بالتعاون مع جمعية الحسن، والمجموعة الرابعة سيتم من خلالها عمل بناء مؤسسى لـ100 جمعية تعمل فى التمكين الاقتصادى مع برنامج «فرصة».

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط ، لتمكين 30 ألف من العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أنه تم العمل على مراجعة قواعد البيانات، نظرا لأن البروتوكول موجه للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح الشبراوى أن وزيرة التضامن الاجتماعى شكلت لجنة للتعريف بمختلف أنواع العمالة غير المنتظمة والتى تشمل الصيادين، جامعى القمامة والعاملين بالمقاولات لبحث تمكينهم اقتصاديا من خلال برنامج «فرصة» لمساعدتهم فى انشاء مشروعات.

وأشار إلى أن برنامج «فرصة» يعمل فى 17 محافظة موضحا أن برنامج فرصة فى مرحلته التجريبية استهدف 8 محافظات بالتعاون مع البنك الدولى ، والتى بدأت يناير 2020.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور.

وزيرة التضامن ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي المجموعة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

بالخطوات.. كيفية تسجيل حجز لقاح كورونا للمسافرين للخارج

بعد تثبيت ثاني قطار بمحور المشير طنطاوي.. 10 معلومات عن «المونوريل»

وزير الخارجية يشارك في إطلاق المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر (صور)

ليل لطيف فى أوله بارد آخره.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021