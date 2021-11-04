تفاصيل تعاون «التضامن» والجمعيات الأهلية لتوفير 3250 فرصة عمل

قال الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت 18 بروتوكول مع عدد من الجمعيات الأهلية، أمس، لتغطية عدد من المشروعات ضمن برنامج «فرصة»، حيث يتم توفير من خلالهم 3250 فرصة عمل.

ولفت إلى أنه يتم توفير فرص عمل بقيمة 40 مليون جنيه، من خلال البروتوكول، بالتنسيق مع المجتمع المدنى ، وذلك للمستفيدين من برنامج فرصة وهم «مستفيدى تكافل وكرامة، أصحاب الإرادة من ذوى الهمم، الباحثين عن فرص عمل».

وأضاف الشبراوى، على هامش توقيع البروتوكول، أن البروتوكولات انقسمت إلى 4 مجموعات، أول مجموعة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس وتضم 11 جمعية لخلق 3100 فرصة عمل، والمجموعة الثانية مع 5 جمعيات يقومون بتوفير أدوات انتاج وتدريب للمستفيدين، مشيرا إلى أن المجموعة الثالثة يتم توفير 100 مشروع لذوى الإعاقة من خلالها بالتعاون مع جمعية الحسن، والمجموعة الرابعة سيتم من خلالها عمل بناء مؤسسى لـ100 جمعية تعمل فى التمكين الاقتصادى مع برنامج «فرصة».

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط ، لتمكين 30 ألف من العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أنه تم العمل على مراجعة قواعد البيانات، نظرا لأن البروتوكول موجه للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح الشبراوى أن وزيرة التضامن الاجتماعى شكلت لجنة للتعريف بمختلف أنواع العمالة غير المنتظمة والتى تشمل الصيادين، جامعى القمامة والعاملين بالمقاولات لبحث تمكينهم اقتصاديا من خلال برنامج «فرصة» لمساعدتهم فى انشاء مشروعات.

وأشار إلى أن برنامج «فرصة» يعمل فى 17 محافظة موضحا أن برنامج فرصة فى مرحلته التجريبية استهدف 8 محافظات بالتعاون مع البنك الدولى ، والتى بدأت يناير 2020.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا فى العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية ويعول عليها كشريك أساسي للعب هذا الدور.