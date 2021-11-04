الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالفرافرة

اللواء محمد الزملّوط
اللواء محمد الزملّوط

تفقد اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، عددا من قرى مركز الفرافرة التي يشملها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقري ابو منقار والكفاح والخير والنماء وابو هريرة والنهضة واللواء صبيح، والتي تضم مشروعات مجمعات الخدمات ومياه شرب والصرف الصحي وتوصيل الكهرباء ورفع كفاءة المنازل والمدارس وإنشاء مراكز شباب وإقامة مشروعات صغيرة لأهالي القرى.

ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمخطط الزمني والتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركات العاملة بالمشروعات لتدريب طلاب المدارس الصناعية على الحرف التي تحتاجها المبادرة وإلحاقهم للعمل بهذه المشروعات.

كما قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الداخلة، بافتتاح أحدث مصنع لإنتاج العطور والزيوت العطرية بغرب الموهوب، موجهاََ بالتنسيق مع منتجي النباتات العطرية ومصانع التمور لإنتاج الزيوت المستخرجة من نوى التمور التي تدخل في صناعة الأدوية، كما افتتح مبني هندسة المياه الجوفية بغرب الموهوب و مبنى الوحدة المحلية لقرية العروبة.

وشهد الزملوط في ختام جولته بالداخلة، تدشين ٣ آبار ري بمنطقة غرب الموهوب والتي تروي ٥٠٠ فدان، مناشداََ المزارعين بالاستفادة من مبادرة التحول للري الحديث بالتقسيط على ١٠ سنوات بدون فوائد.

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز الخدمة التموينية المتطور بمدينة موط بالداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز والأستاذ صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن المركز يهدف إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع ومتميز، وإنهاء الإجراءات وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة، موجهاََ بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز للتأكد من توافر كافة السلع أمام المواطنين بالأسعار المقررة، وضمان جودة إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات.

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محافظ الوادي الجديد الريف المصري حياة كريمه مشروعات مجمعات مياه شرب الصرف الصحي المنازل والمدارس

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