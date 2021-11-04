الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك "ديربي القاهرة" وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتؤمن الأطقم الأمنية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وعلى صعيد متصل، يختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدًا الجمعة بالجولة الثالثة من الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسي مساء اليوم، حيث ينوى موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

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