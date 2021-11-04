تقرير صيني: مصر ستصبح مركزًا عالميا للنقل واللوجستيات بحلول 2024

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن مصر تسعى جاهدة لتصبح مركزًا للنقل واللوجستيات بحلول عام 2024، مشيدة بالخطة العشرية التي وضعتها الحكومة المصرية لتطوير وتحديث قطاع النقل والمواصلات، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف إلى تغيير أوجه الحياة بجميع أنحاء مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، أكد خلال لقاء مع عدد من المراسلين الأجانب نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، هذا الأسبوع، أن مصر ستتحول بحلول عام 2024 إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، مضيفا أن أن منظومة النقل والمواصلات الجاري إنشائها ستساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة.

وقال الدكتور خالد عبدالفتاح رئيس قسم الاجتماع بجامعة حلوان لوكالة أنباء "شينخوا"، إن "تطوير وتحديث منظومة النقل والمواصلات في مصر باتت ضرورة ملحة، يصعب تجاهلها، نظرا للآثار السلبية التي قد تمثلها على كافة مناحي الحياة على مستوى الفرد والمجتمع".

- الجوانب الفنية لمشروعات النقل الجديدة في مصر

من جهته، رصد الدكتور أيمن مسلم أستاذ الهندسة الانشائية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في حديثه لـ "شينخوا"، الجوانب الفنية لمشروعات النقل الجديدة في مصر، وخاصة ما يتعلق بإقامة طرق خاصة بسيارات النقل الثقيل مجهزة بصبات أسمنت مسلح، وكذا شق العديد من الطرق بالجبال مثل طريق الجلالة وتنفيذه بكفاءة ومهارة عالية.

فيما أكد اللواء مريد ألبرت وكيل الإدارة العامة للمرور، في حديثه للوكالة الصينية، أن وزارة الداخلية تواكب تنفيذ الخطة القومية للطرق واتجهت إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإحكام الرقابة على المساحات الشاسعة التي يتم تنفيذها من الطرق الجديدة والمطورة.

- خطة عشرية حتى 2024 لتطوير وتحديث قطاع النقل والمواصلات

وأوضحت الوكالة إن مصر وضعت خطة عشرية من عام 2014-2024 لتطوير وتحديث قطاع النقل والمواصلات، بتكلفة متوقعة 1.669 تريليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.60 جنيه)، وذلك بالعمل في 6 محاور رئيسية وهي الطرق والكباري بتكلفة 474 مليار جنيه، والسكك الحديدية 225 مليار جنيه، و قطارات الأنفاق والجر الكهربائي 837 مليار جنيه، والنقل البحري 115 مليار جنيه، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية 15 مليار جنيه، والنقل النهري 3 مليارات جنيه.

- تنفيذ مشروعات بـ 1.295 تريليون جنيه في 7 سنوات

وذكرت "شينخوا" أن وزير النقل أشار إلى أنه خلال السنوات السبع 2014-2021، تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ مشروعات بنحو 1.295 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن عددا من المشروعات الكبيرة ستنتهي بنهاية هذا العام مثل القطار الكهربائي الخفيف، وأخرى تنتهي بنهاية العام المقبل 2022 مثل المونوريل، وأخرى تنتهي بنهاية عام 2024 مثل القطار الكهربائي السريع وكذلك مشروعات الموانئ

وتابعت الوكالة، أن وزير النقل وجه دعوة مفتوحة لكل المستثمرين المصريين والأجانب لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديد، وكذلك المشاركة في كل مشروعات الوزارة في مختلف المجالات، وأشار إلى أنه بنهاية عام 2024 سيكون هناك نحو 30 ألف كم طرق جديدة ومتطورة"، مشيرة إلى أن هذه المشروعات جعلت مصر قفزت في الترتيب العالمي من حيث جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم في جودة الطرق.

وبينت إنه إنجاز منظومة النقل والطرق في عام 2024 ستتحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات، مشيرا إلى وجود خطط للربط مصر بدول شمال أفريقيا، وكذلك إقامة طريق من مصر إلى ليبيا وتشاد والنيجر وصولا إلى انجمينا على المحيط الأطلنطي، بالإضافة إلى محور القاهرة-كيب تاون لربط شمال أفريقيا بجنوبها، وكذلك إقامة محور نقل نهري وصولا إلى بحيرة فيكتوريا.