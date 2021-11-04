سيدة تنشئ كيانا تعليميا وهميا لتزوير المستندات الحكومية بالإسكندرية.. تجديد حبس

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإنشاء كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص"، يستخدم في مجال تزوير المستندات، والشهادات الدراسية، والجامعية، والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات، والنقابات، والجمعيات الوهمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والجامعية والكارنيهات المنسوب للعديد من الجهات والنقابات والجمعيات الوهمية والأختام،لمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراء ات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمة حال تواجدها بمقر المركز المشار إليه، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من استمارات عضوية، وكارنيهات، وتفويضات، وشهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة "مزورة"، كما تم ضبط حاسب آلي، وهاتف محمول)، و بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من صور المحررات الرسمية المزورة المضبوطة وبرامج الحذف والتعديل على الصور التى تستخدم فى عمليات التزوير، والعديد من الشهادات والكارنيهات والمستندات المزورة وأختام تحمل شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية ومحادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.