تعيين نائب رئيس مورجان ستانلى سفيرا أمريكيا لدى إسرائيل

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين توماس نيدز" المدير التنفيذي للمصارف" سفيرا جديدا لدى إسرائيل كمرشح للرئيس جو بايدن.

جدير بالذكر أن توماس أكبر مبعوث للولايات المتحدة لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط ويتطلّب تثبيته في المنصب مصادقة الكونجرس.

وصت على نيدز،مجلس الشيوخ ، بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين على اختيار المدير الإداري ونائب رئيس مورجان ستانلي.

وعمل نيدز أيضًا في بنوك كبرى أخرى وشغل منصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد من عام 2010 إلى عام 2013.

وتصد نيدز مساع لوقف مساعدات مالية أمريكية للفلسطينيين عندما كان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي سياق متصل، بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبوعمرو، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني والوفد المرافق له، آخر التطورات السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأكد أبوعمرو خلال اللقاء الذي عقد في رام الله ، وحضرته وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو، أهمية وجود تحرك أوروبي جدي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واستعرض أبوعمرو الجهود التي تقوم بها دولة فلسطين لحشد الدعم السياسي والمالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المسجد الأقصى، كما تطرق إلى إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وشكر أبو عمرو وزير الخارجية الإيرلندي على مواقف بلاده والدور الذي تقوم به في دعم دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، خاصة أن أيرلندا تعتبر من أكبر الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.