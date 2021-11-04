الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

المونوريل
المونوريل

أعلنت وزارة الداخلية إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر محافظة القاهرة.

 

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الغلق سيكون فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إتجاه القاهرة الجديدة لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل.

 

وأوضحت الداخلية، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو بيلي مدير المرور تعمل على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوى.

 

وذلك فى الاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات "المنارة" مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة، الأمر الذي يستلزم غلق كلى للمحور المشار إليه.

 

وأوضحت أن الغلق بداية من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 3/ 11/ 2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 2021 ، وكذا بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 2021 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 5/ 11/ 2021  دون تعطيل للحركة المرورية.

 

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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