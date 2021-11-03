السندات الخضراء وتحسن الإنتاج الصناعى.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول "آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي"، بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية،

https://www.dostor.org/3616284

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف.

https://www.dostor.org/3616290

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من جهود الدولة فيما يخص السياسات المتخذة على الصعيد الوطني للاستجابة لتأثير تغير المناخ، وتعميم وإدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)،

https://www.dostor.org/3616293

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع مخالفات البناء فى نطاق مجالس المدن والأحياء على مستوى محافظات الجمهورية بنسبة 28.1% خلال آخر عامين، لتسجل 109.8 ألف مخالفة خلال عام 2020 مقابل 154.9 ألف مخالفة و152.9 ألف مخالفة خلال عامى 2019 و2018 بالترتيب.

https://www.dostor.org/3616323

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة آليات ومعايير التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

https://www.dostor.org/3616457

قالت الدكتورة عزيزة عبدالرازق الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية التابع لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إنه من الضروري إدراك خطورة قضية التغيرات المناخية وانعكاساتها المتعددة على قضية الهجرة، وما يرتبط بذلك من أهمية إعادة إحياء قضية المعونات التى وعدت بها الدول المتقدمة الدول النامية لمواجهة آثار التغيرات المناخية منذ 2005 بتقديم نحو 100 مليار دولار سنويًا حتى 2020.

https://www.dostor.org/3616785