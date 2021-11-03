الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لو «سينجل».. كيف يمكنك الاحتفال بعيد الحب؟

عيد الحب
عيد الحب

يخصص الناس يوم "عيد الحب" للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه من يحبونهم، ولكن ماذا لو كنت ممن سيقضون "الفالنتاين" بمفردهم؟.

يمكنك التخطيط لهذا اليوم بالقيام بنشاط ترفيهي تحبه أو ممارسة هوايتك المفضلة، ونستعرض في السطور التالية أنشطة يمكنك القيام بها في عيد الحب إذا كنت «سينجل»، وفقا لموقع «verywellmind»:

اطلب وجبة لذيذة تحبها من مطعمك المفضل.

حدد بعض الوقت لأخذ حمام فقاعات طويل ومريح.

ألعب لعبة الفيديو المفضلة لديك.

جرب ممارسة تمرين جديد في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»

إذا اخترت شيئًا لا يُنسى فعله في الفلانيتن، في كل عام، سيكون لديك شيء أساسي للاحتفال به في ذلك التاريخ الذي يمتد إلى ما بعد عيد الحب.

خطط لموعد مع أحد الأصدقاء

إذا كان لديك أصدقاء عازبون، فخطط لقضاء ليلة معهم، سيساعدك التواجد بصحبة آخرين في نفس الموقف على تخفيف الوحدة.

ويمكنك القيام بمجموعة من الأنشطة مع أصدقاءك تشمل ما يلي:

مشاهدة فيلمًا ممتعا معًا.

قم بطهي وجبة أو تحضير كوكتيلات الفاكهة اللذيذة معًا.

المشاركة في ألعاب الفيديو.

الاحتفال باليوم مع شخص آخر

هل تعرف شخصًا يعاني من مرض أو  فقد في حياته شخصًا مهمًا آخر؟ يمكنك تقديم هدية صغيرة له في عيد الحب، هذه الهدية ستعني له الكثير وستجعلك تشعر بالراحة أيضًا، وقد تشمل أفكار الهدايا ما يلي:

بوكيه من الزهور

هدية مميزة يحبها.

شراب الشاي أو القهوة أو غيرها معه.

حافظ على روتينك اليومي

من أفضل الطرق للتعامل مع كونك وعازبا في عيد الحب هو متابعة روتينك اليومي:

الذهاب لشراء ما تحتاجه من  البقالة.

التمشية مع كلبك في الهواء الطلق.

تحضير الطعام الذي تحب تناوله.

أنجاز بعض الأعمال الهامة.

العب لعبة كيوبيد

معظم الناس لم يتلقوا أبدًا هدية من معجب سري، فكر في إرسال هدية مجهولة إلى شخص عازب مثلك، لا يحتاج هذا إلى أن يكون شخصًا لديك اهتمام رومانسي به، ببساطة يمكنك ارسال هدية لشخص تريده أن يبتسم وراء هذه الهدية.

قم بتضمين الهدية، من كتب، الشوكولاتة أو الحلوى، زهور، بطاقات الهدايا.

الاحتفال بعيد الحب الألعاب الرياضية عيد الحب وسائل الاعلام سينجل

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وائل لطفي

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