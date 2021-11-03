الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار قائد القوات المسلحة السودانية: تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا

الطاهر أبو هاجة
الطاهر أبو هاجة

قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بات وشيكا، وإنه تتم دراسة كافة المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن التأني طوال الفترة الماضية يعود إلى الحرص على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت عقب 25 أكتوبر.

وأضاف الطاهر أبو هاجة - حسبما ذكر التلفزيون السوداني في نبأ عاجل - أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حريص على وحدة الصف الوطني وأن ترتكز الحلول الوطنية على ما يعزز التوافق ويحقق اجماع كل السودانيين.

وتابع: "نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد حكومة كفاءات مهنية تعبر عن كل السودانيين".

السودان الحكومة قوات المسلحة السودانية البرهان عبدالفتاح البرهان الحلول الوطنية المسلحة السودانية

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