الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب بالقرى

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المباراة النهائية في بطولة كأس المحافظة لعام 2021، بين فريقي مركز شباب «جمجرة الكبرى- بنها»، ومركز شباب «الإصلاح الزراعي - قليوب» والذي أقيم بمركز شباب سنديون بقليوب. 

وحضر المباراة الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لملاعب الشباب والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من نواب مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته لحضور هذه البطولة، مؤكدا حرصه الدائم على متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة، مقدماّ الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة على مجهوداتهم، في تنظيم هذه البطولات، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة للشباب، ما يعود بالفائدة على الشباب بدنياَ، ويزيد من انتمائهم للوطن، ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المسابقة أنها تقام كبديل لاشتراك مراكز الشباب في مسابقات الإتحاد المصرى لكرة القدم، وترشيدا للإنفاق وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع واكتشاف المواهب الجيدة وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة.
وكرم محافظ القليوبية فريق جمجرة الكبرى الفائز بالمركز الأول وسلم اللاعبين الميداليات الذهبية وشهادات التقدير، ومبلغ مالي، وفاز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية.

كما كرم فريق الإصلاح الزراعي الفائز بالمركز الثاني، وسلم لاعبيه الميداليات البرونزية، وشهادات التقدير ومبلغ مالي أيضا، وكرم باقي الفائزين بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة. 

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