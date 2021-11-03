رسمياً.. شيكابالا خارج مباراة القمة بقرار من كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد استهل الموسم بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنتيجة 2-0 في المباراتين، ليحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط خلف الأهلي المتفوق بفارق الأهداف والذي فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة قبل أن ينتصر على البنك الأهلي بهدف دون مقابل.