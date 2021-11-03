الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رسمياً.. شيكابالا خارج مباراة القمة بقرار من كارتيرون

جريدة الدستور

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا بعد قليل بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد استهل الموسم بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنتيجة 2-0 في المباراتين، ليحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط خلف الأهلي المتفوق بفارق الأهداف والذي فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة قبل أن ينتصر على البنك الأهلي بهدف دون مقابل.

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

أطباء يضعون المنحنى الزمني لانتهاء موجة كورونا الرابعة

مفاجأة.. «دبور الإسماعيلية» كان يستهدف شخص آخر وترك له رسالة تحذير

«الصحة» تطالب أولياء الأمور تعليم أبنائهم 4 عادات لتجنب عدواهم بكورونا

«تطبيق على الموبايل».. أبرز المعلومات عن أول جواز سفر إلكتروني صحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويهدم منزلين بالضفة الغربية

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل