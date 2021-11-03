إحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة قطع أثرية للمحاكمة العاجلة

أحالت نيابة النزهة 4 عاطلين متهمين بحيازة قطع أثرية للمحاكمة العاجلة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، من ضبط 4 عاطلين، وذلك أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق".

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما - 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين احتواؤها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية. بمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين أعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهم.

وفي سياق آخر قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و 16 متهمًا آخرين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بقضية "الآثار الكبرى"، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

تجديد حبس علاء حسانين 45 يوما

وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، في وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة وزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.

كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10 سم، تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.