الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة أشعلت النار في جسدها بسبب خلافات زوجية بالسلام

مصرع سيدة أشعلت النار
مصرع سيدة أشعلت النار في جسدها

لقيت سيدة مصرعها بعدما أشعلت النار في جسدها بسبب خلافات زوجية بمنطقة السلام.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالى مفاده وجود متوفاة بأحد شوارع منطقة المحتلة بالسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مصابة بحروق بجميع أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفية متزوجة وأم لطفلين وكانت على خلافات زوجية بسبب توقف زوجها عن العمل ومصاريف المنزل.

وأضافت التحريات أن السيدة في يوم الواقعة سكبت البنزين على نفسها، وحاول الأهالى إنقاذها إلا أنها تُوفيت متأثرة بإصابتها، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على زوجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

خلافات زوجية العثور على جثة غرفة عمليات النجدة كشف غموض أجهزة الأمن بالقاهرة التحفظ على كاميرات المراقبة منطقة السلام

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وائل لطفي

النخبة والناس

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