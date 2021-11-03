الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تحث على مزيد من الحذر والمزيد من التطعيمات ضد كورونا

ميركل
ميركل

ناشدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل (CDU) المواطنين توخي مزيد من الحذر في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، داعية بقوة لتلقي التطعيمات.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء في برلين نيابة عن المستشارة: "الجائحة ليست على وشك الانحسار، كما اعتقد البعض في الصيف، بل إنها تتحدانا مجددا الآن وفي الأسابيع المقبلة بقوة كبيرة"، مضيفا أن الوضع في المستشفيات صار حرجا للغاية مجددا في بعض المناطق.
 وذكر زايبرت أن ميركل ترى أنه يجب مراقبة تطبيق قواعد التواجد في الأماكن المغلقة بحسم، وأن تقتصر على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا أو قدموا اختبارات سلبية.
 وفيما يتعلق بالإجراءات الإضافية المحتملة، أشار زايبرت إلى أن هناك 55.6 مليون شخص قد تم تطعيمهم بالكامل، وقال: "لا أحد يخطط لمزيد من القيود عليهم الآن"، موضحا أنه إذا تفاقم الوضع على المستوى الإقليمي ، فليس من الوارد فرض المزيد من القيود إلا على الأشخاص غير الملقحين، وهو ما يعني قصر التواجد في الأماكن المغلقة على الملقحين أو المتعافين من كورونا - على الأقل على المستوى الإقليمي، موضحا أن الأمر متروك للولايات لتنفيذ الإجراءات في هذا الإطار.

وأعرب زايبرت عن صدمة ميركل من تسجيل حالات وفاة في دور رعاية المسنين بسبب كورونا، وقال: "من الصعب تفهم إمكانية اختلاط بعض الموظفين غير الملقحين بنزلاء دور رعاية المسنين دون خضوعهم لاختبارات محدثة يوميا".
 وذكر زايبرت أن اللقاحات المعززة المتاحة لكافة نزلاء دور الرعاية منذ أغسطس لم يتلقاها سوى عدد قليل حتى الآن ويجب الآن إعطاؤها بوتير أعلى، مؤكدا ضرورة أن تسعى كل دار رعاية لتحقيق هذا الهدف، مع ضمان تطبيق قواعد الاختبار على الموظفين أو الزوار غير الملقحين، حتى لا يعرضون أي شخص للخطر.

كما أعرب زايبرت عن قلق ميركل من أن أكثر من 16 مليون بالغ وثلاثة ملايين من الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص فوق الستين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن - على الرغم من إتاحة كافة المعلومات وتيسير العروض.
 وجدد زايبرت عرض المستشارة المنتهية ولايتها بعقد اجتماع مع قادة الولايات لمناقشة سبل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات.

الاصابات الملقحين المتعافين من كورونا المستشارة الألمانية ميركل

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وائل لطفي

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