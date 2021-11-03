رجائي عطية يدعو لجنة أكاديمية المحاماة للانعقاد السبت المقبل

أصدر نقيب المحامين رجائي عطيةـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا دعا فيه لجنة أكاديمية المحاماة للانعقاد يوم السبت المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

ونص القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة، أدعو لجنة الأكاديمية للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح السبت ٦ نوفمبر الجارى، ويتولى الأمين العام إبلاغ الجميع بالاجتماع.

وسبق أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، من خمسة بنود.

وقرر عطية تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الإداريين فى كل التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية.