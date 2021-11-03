رئيس صيانة مصر للطيران: الشركة تقدم خدماتها الفنية للعديد من طرازات الطائرات

قال المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن مصر للطيران للصيانة حاصلة على العديد من الاعتمادات اللازمة للتشغيل وتقديم خدماتها الفنية للعديد من طرازات الطائرات ويتم تجديدها دورياً، وأول هذه الاعتمادات هو اعتماد سلطة الطيران المدني المصري وهو الاعتماد الرئيسي والضروري للتشغيل، كما نجحت الشركة في الحصول على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (ايازا) في عام 2006 وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في عام 2009 ويتم إجراء مراجعة من الجهتين لتجديدهما مرتين سنوياً وهما أكبر جهتين على مستوى العالم في اعتماد شركات صيانة الطائرات.

ويأتي بعد ذلك العديد من اعتمادات سلطات الطيران المدني بالدول المختلفة بالشرق الأوسط وعلى المستوى الإفريقي والعربي والأوروبي، هذه الجهات تقوم بالمراجعة الدورية على كافة أنشطة الشركة للتأكد من التزام الشركة بمعايير ومتطلبات الاعتماد كجهة لصيانة وإصلاح الطائرات والمحركات وأجزاء الطائرات مما يعني جودة الأداء الفائقة وثقة العملاء المستمرة في خدمات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ويعكس مدى كفاءة الأطقم الفنية من مهندسين وفنيين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتتم المراجعات بمنتهى الدقة وعلى أدق تفاصيل العمل للتأكد من جودة وصلاحية المعدات واستيعاب الأفراد التام للتشريعات الدولية والدور التقني لهم.

وأضاف صلاح الدين على هامش الجولة التي قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران الشركة تعتبر العاملين رأسمالها الحقيقي، فالشركة تتميز بعناصر فنية مدربة على أعلى مستوى وصاحبة كفاءة من بين الأعلى في العالم وتتمتع بسمعة طيبة للغاية، وللحفاظ على هذا المستوى يتم باستمرار تدريب العاملين على مختلف طرازات الطائرات خاصةً الطرازات الحديثة بهدف خدمة أسطول مصر للطيران وطائرات العملاء من خارج مصر للطيران أيضاً فعلى سبيل المثال تم مؤخراً تدريب العاملين على تقديم الخدمة الفنية لطراز ايرباص A350 أحدث طرازات شركة إيرباص المصنعة للطائرات والذي تستخدمه العديد من شركات الطيران العالمية وكذلك التدريب على صيانة طائرات A320NEO الجديدة ومحركات PW1100 والمستهدف من التدريب هو تغطية الخدمة الفنية للشركات التي تشغل رحلات لمطارات القاهرة وبرج العرب وأسيوط وسوهاج بهذه الطرازات الحديثة وتغطية الحركة السياحية بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خاصة خلال الموسم الشتوي 2021-2022.

وتحرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العاملين في المقام الأول سواء ضد فيروس كورونا المستجد أو ضد مخاطر العمل المختلفة والحفاظ على الطائرات ومنشآت ومقدرات الشركة أيضاً وتهدف الشركة على الدوام إلى توفير بيئة عمل مناسبة تحقق السلامة وتحافظ على الصحة المهنية والبيئة المحيطة في إطار إدراك الشركة للتنمية المستدامة من خلال الحفاظ على بيئة آمنة.