395 طالبا بالفرقة السادسة بـ«طب سوهاج» يؤدون امتحانات الدور الأول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الدور الأول نوفمبر 2021، للفرقة السادسة بكلية الطب البشري لعام 2020-2021، يرافقه الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمئن رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته التفقدية على حسن سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومدى سهولة الاختبار وملائمته للمادة العلمية المقررة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب خلال أداء الاختبارات.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن الطلاب يؤدون امتحان الورقة الأولى من مادة النسا والتوليد، حيث يؤدي تلك الاختبارات هذا العام 395 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 12 لجان امتحانية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح رشدي، أن امتحانات الدور الأول نوفمبر 2021 للفرقة السادسة، سوف تستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 يناير لعام 2022.

وكان رئيس جامعة سوهاج، قد شهد جانبا من فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية لطلابها بمدرج (أ) بالحرم الجامعي الجديد، عن "مستجدات فيروس كورونا وكل مايخص لقاحاتها"، وذلك بالتعاون مع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، وبحضور الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة فيفي أحمد الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة ندا عبد المحسن أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الطب ومحاضر الندوة.

وفى كلمته أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، على اهتمام إدارة الجامعة بمختلف قطاعاتها وكلياتها، بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية لأبنائها الطلاب، وتوفير الخدمات التي من شأنها رفع درجة الوعي الصحي لدي جميع منسوبيها، وذلك وفقاً لتوجيهات الدولة متمثلة فى وزارتي التعليم العالي والصحة، بضرورة التوعية بخطورة الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات المضادة للمرض.