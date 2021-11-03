«معكم منى الشاذلي» يحتفل بعبدالرحيم كمال في عيد ميلاده الخمسين

يحل السيناريست عبدالرحيم كمال ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، اليوم الأربعاء، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

عبد الرحيم كمال في برنامج معكم

يحتفل البرنامج بعيد ميلاد "كمال" الخمسين، لذلك يستعيد خلال اللقاء أبرز محطاته في عالم الفن. كما يروي تفاصيل إنسانية تُحكى لأول مرة.

عبد الرحيم كمال في برنامج معكم منى الشاذلي

في نفس الحلقة، تستقبل الإعلامية منى الشاذلي المخرج حسني صالح ليتشارك مع عبدالرحيم كمال الحوار، ويقصان بدايتهما في مسلسلي "الرحايا" و"شيخ العرب همام"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، تستقبل الشاذلي أعضاء فريق كورال جامعة عين شمس، الذي ينشد مجموعة من الأغاني على طريقة الأكابيلا. كما أدى الكورال الذي يقارب عدد أعضائه 80 مطربًا، عددًا من الأغاني من بينها تتر مسلسل "الاختيار"، وبعض الأغاني الوطنية.

عبد الرحيم كمال في برنامج معكم

ويسعى الكاتب عبدالرحيم كمال لتقديم مشروعه الكتابي الجديد "صاحب الوردة" على خشبة المسرح، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إلى أنه اختار هذه الشخصية تحديدًا لتقديم حياة أحد شهداء الحقيقة من وجهة نظره (الحلاج.. صاحب الوردة) لانشغاله بالدفاع عن الحق والعدل لكل بني البشر على وجه الأرض وخاصة الغرباء والباحثين عن وطن أو ملاذ آمن قوامه العدل والحرية والحق.

وأشار إلى أن المسرحية بوجه عام تتكون من ثلاثة فصول ولكل فصل ثلاثة مشاهد عدا الأخير وهو أربعة مشاهد، وشخصيات النص تتكون من تسعة عشر دلالة ورمز للحاكم والمحكوم وهؤلاء المشتبكون في علاقات حميمية أو تعسفية مع الحلاج مثال الشيخ محسوب ومأمور القسم والميت الحي ( مراد) ونافخ النار وابنته وتاجر الحشيش المعلم حواس والسيدة أسماء وسميرة خادمتها والدكتور وكذلك الصول حسونة وأربعة من المساجين، منهم التاجر والخياط وإبليس والنجار بالإضافة لستة شيوخ، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق نجاح على خشبة المسرح.