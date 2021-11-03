الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الرسام الصحفي أحمد عز العرب يروي «حكايات طائر الطباشير» في مكتبة البلد

غلاف كتاب حكايات
غلاف كتاب حكايات طائر الطباشير

تعقد مكتبة البلد، في السابعة من مساء اليوم، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "حكايات طائر الطباشير"، من تأليف أحمد عز العرب، رسام جريدة الأهالي والصادر عن دار المحروسة للنشر والتوزيع، ويناقش الكتاب سيد محمود، بمقرها الكائن في شارع محمد محمود بميدان التحرير.

وعن الكتاب يقول سيد محمود: كتاب "حكايات طائر الطباشير"، للفنان أحمد عز العرب، يذكر بالمهنة وما كان لها من هيبة ومكانة، حكايات عن أفاضل المهنة ومعاركها صعودا وهبوطا في سياق يضع في اعتباره ما كان وما سيكون منذ نهاية عهد ناصر وحتى نهاية عهد مبارك، حكايات عذبة مؤطرة برسوم فريدة من نوعها.

ومن جانبه يقول الشاعر زين العابدين فؤاد، عن "حكايات طائر الطباشير"عندمـا أمســك أحمـد عز العرب بإصبع الطباشير الطائر، أمسـك بحجر رشيد، وأمسك بلغـة التعبير الخاصة به الخـط و الرسـم تعلـم أن يعبـر عـن نفسـه بخطـوط الطباشير عـلى سبورة الفصـل، فيفهـم الأستاذ مكنـون نفسـه ومايريد أن يقـول.

كـبر الطفـل "أحـمـد" وتحول أصبع الطباشير إلى ريشـة بأقـل الخطـوط وأبسطها، يعـبر أحمـد عـز العـرب عـن أعقد الموضوعـات، عرفـت أحمـد عـز الـعـرب في الجامعـة و عرفتـه علـى صفحـات الكاريكاتير في صحف مختلفة و عرفتـه في الفـن مـيـدان، هـو نفسـه الفنـان الذي عرفتـه برفقة العزيز بهجت عـثـمـان « بهاجيجـو» هو نفسـه الـذي يأخذنا في هـذا الكتـاب الي رحلـة عمـر طويلـة، لكـن بنـفـس أصابـع طباشيره الساحر أقـل الكلـمات هنـا  أقـل الخطـوط وأبسطها، كتاب أحمد عز العرب هو تلخيص رسام لعالمنا في نصف قرن.

ــ الكتاب يكشف جزءا من  سيرة "عز العرب"


ويحكي الفنان أحمد عز العرب في كتابه "حكايات طائر الطباشير"، بعضا من سيرته الذاتية، ومسيرته الفنية مع الرسم والإخراج الصحفي، ومن الكتاب نقرأ، في طفولتي المبكرة أصابتني الحمى، وتسببت أخطاء التشخيص والعلاج في إصابة ساقي اليمنى بشلل الأطفال، حاول أبي جاهدا البحث عن علاج، لكنه لم يجد سبيلا، إلى أن نصحه طبيب أجنبي زائر أن يلجأ إلى الأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي حتى أبلغ سن الرابعة عشرة، فيمكن إجراء جراحة للقدم، عاش أبي علي هذا الأمل، بينما كنت أحاول الهروب منه تجنبا للمزيد من الآلام.

في الفصل وحيدا عانيت الحرمان من اللهو والمرح في الهواء الطلق مع زملائي. كيف سأمضي الوقت وحدي داخل الفصل كأني مذنب محبوس؟ نظرت إلى السبورة السوداء ، تأملت ما بها من خطوط ودوائر بيضاء متقاطعة، تخلفت كرواسب وبقايا من دروس سابقة، فظهرت كما تظهر كتل السحاب المبعثر في السماء، مثل كائنات هلامية الملامح، غير مكتملة التكوين، سرحت معها بخيالي أتصور ما توحي به ملامحها وحكاياتها، وشجعتني وحدتي أن أقف فوق كرسي الأستاذ، فتصل كفي إلى أعلى السبورة، وبدأت بأصابع الطباشير أتتبع الخطوط التي تتراءى لي، فأصل ما بينها وأعيد تشكيلها. 

حكايات طائر الطباشير الرسام الصحفي أحمد عز العرب مكتبة البلد دار المحروسة للنشر والتوزيع جريدة الأهالى عهد ناصر

مواد متعلقة

محمد عفيفي في ضيافة مكتبة القاهرة الكبرى لمناقشة تجربته السردية «يعقوب»

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

«الصحة» تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 15 عامًا

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حياة كريمة»: لأول مرة تجمع جهود الدولة بمشروع قومى لخدمة 85 مليون مواطن

حقيقة وفاة الضحية الثانية لحادث قطع رأس شاب بالإسماعيلية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوى إسرائيلى على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران