الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض فى أسعار الخضروات بسوق العبور «للجملة» اليوم

الخضروات
الخضروات

شهدت أسعار أصناف الخضروات المختلفة، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، استقرارًا في سوق العبور للجملة.

وثبتت أسعار البطاطس التي تراوحت بين 4 و6.5 جنيه، كما استقرت أسعار البصل بين 2 :3.75 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات بسوق العبور "للجملة"

سعر الطماطم يتراوح بين 2 : 4 جنيهات للكيلو حمولة "قفص/ 18 كيلو".

أسعار البطاطس بين 6.5:4 جنيه للكيلو حمولة "شوال/ من 55 إلى 81 كيلو".

وتراوح سعر البصل بين 2: 3.75 جنيه للكيلو "شوال/ من 55 إلى 71 كيلو".

سعر كيلو الكوسة بين 2.5: 5.5 جنيه "قفص/ من 20 إلى 35 كيلو"، بعد تراجعه أمس.

كما تراوح سعر الجزر دون عروش من 3 :4 جنيهات للكيلو "شوال/ من 55- 71 كيلو".

أسعار الفاصوليا بين 5: 8 جنيهات للكيلو "شوال/ 55 كيلو".

وتراوحت أسعار البامية الخضراء بين 5: 9 جنيهات للكيلو "مقطف خوص".

وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات "للشوال".

واستقر سعر الثوم بين 18 و22 جنيهًا للكيلو "للشوال/ كرتونة".

سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 :5. 4 جنيهات للكيلو "شوال/ 55 كيلو".

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2 : 3.5جنيهات "شوال/ 55 كيلو".

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا، ليتراوح بين 2 :3.5 جنيهات "شوال/ من 55 إلى 81 كيلو".

واستقر سعر الفلفل رومي بلدي بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو "شوال/ 55 كيلو".

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو "قفص 16 كيلو".

وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا بين 2.5: 4.5 جنيه للكيلو "شوال 55 كيلو".

وتراوح سعر الفلفل ألوان "أصفر- أحمر- برتقالي" بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو "قفص 16 كيلو".

 

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