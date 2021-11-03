انخفاض فى أسعار الخضروات بسوق العبور «للجملة» اليوم

شهدت أسعار أصناف الخضروات المختلفة، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، استقرارًا في سوق العبور للجملة.

وثبتت أسعار البطاطس التي تراوحت بين 4 و6.5 جنيه، كما استقرت أسعار البصل بين 2 :3.75 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات بسوق العبور "للجملة"

سعر الطماطم يتراوح بين 2 : 4 جنيهات للكيلو حمولة "قفص/ 18 كيلو".

أسعار البطاطس بين 6.5:4 جنيه للكيلو حمولة "شوال/ من 55 إلى 81 كيلو".

وتراوح سعر البصل بين 2: 3.75 جنيه للكيلو "شوال/ من 55 إلى 71 كيلو".

سعر كيلو الكوسة بين 2.5: 5.5 جنيه "قفص/ من 20 إلى 35 كيلو"، بعد تراجعه أمس.

كما تراوح سعر الجزر دون عروش من 3 :4 جنيهات للكيلو "شوال/ من 55- 71 كيلو".

أسعار الفاصوليا بين 5: 8 جنيهات للكيلو "شوال/ 55 كيلو".

وتراوحت أسعار البامية الخضراء بين 5: 9 جنيهات للكيلو "مقطف خوص".

وسجل سعر كيلو القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات "للشوال".

واستقر سعر الثوم بين 18 و22 جنيهًا للكيلو "للشوال/ كرتونة".

سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 :5. 4 جنيهات للكيلو "شوال/ 55 كيلو".

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2 : 3.5جنيهات "شوال/ 55 كيلو".

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا، ليتراوح بين 2 :3.5 جنيهات "شوال/ من 55 إلى 81 كيلو".

واستقر سعر الفلفل رومي بلدي بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو "شوال/ 55 كيلو".

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو "قفص 16 كيلو".

وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا بين 2.5: 4.5 جنيه للكيلو "شوال 55 كيلو".

وتراوح سعر الفلفل ألوان "أصفر- أحمر- برتقالي" بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو "قفص 16 كيلو".