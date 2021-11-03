السبكي يؤكد ضرورة تكثيف حملات تثقيف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل

ثمّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، تكاتف وتعاون هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث في إطار من الحوكمة الرشيدة لإنجاح هذه المنظومة، لافتًا إلى الدور الحيوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وهو ما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى، وذلك في ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر2030.

وأكد السبكي أهمية تكثيف حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون بين الهيئات الثلاث، لافتاً إلى تعاظم الدور الوطني للهيئات الثلاث، وخاصة بعد الثقة التي أولتها القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عاما، للوصول إلى تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين في كل محافظات الجمهورية، وهو ما كان سيتأتى إلا بتقسيم الأدوار والتنسيق الدائم وتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأعلى مستويات الجودة التي تضاهي المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، الذى عقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، بحضور المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والوقوف على الوضع الحالي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، علاوة على آلية العمل خلال الفترة المقبلة بباقي المحافظات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة محافظات الجمهورية في غضون 10سنوات بدلًا من 15عاما .

حضر الاجتماع عدد من قيادات الثلاث هيئات شمل كلا من الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للدراسات الاكتوارية ومدير الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، اللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور سالي عبد الرءوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون المكتب التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور شيماء عبد الله، مدير المكتب الفني لهيئة الرعاية الصحية، عمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الشامل، مهندس محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين شامل، مهندس أحمد شقير، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة هبة عبد العزيز، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، محمد الشاذلي، مدير مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.