الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أجمل رسائل عيد الحب 2021.. وهدايا الفلانتين

عيد الحب
عيد الحب

أجمل رسائل عيد الحب 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليًا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل ساعات من عيد الحب المصري الذي دعا إليه الكاتب الصحفي مصطفى أمين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز عبارات التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموعد الاحتفال به.

ما هي أجمل رسائل عيد الحب 2021

يبحث الكثير من المصريين حاليًا على عبارة تهنئة في يوم الحب الذي دعا إليه الكاتب الصحفي مصطفى أمين في يوم 4 نوفمبر حيث يعبر كل شخص عن مدى حبه واحترامه لمن يحيطون به وع تبادل عبارات رقيقة تدل على الحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولعل من أبرزها "happy valentine day" أو " بأجمل عبارات أهنئكم بعيد الحب" أو "عيد حب سعيد على جميع المحيطين بي" أو " أزف إليكم أجمل الكلمات للتهنئة بعيد الحب" أو " مع قدوم عيد الحب.. أقدم لكم باقات من الورد وصحب من الزهور لتعبر عن حبي وامتناني لكم".

 

موعد عيد الحب المصري 2021 

يحتفل المصريين بالفلانتين مرتين سنويا أولهما في 14 فبراير وهو عيدا عالمي الذي ويسمى بعيد القديس فالنتين الذي تصدى إلى حرمان الجنود من الحب و الزواج للتفرغ الحروب في عهد الامبراطورية الرومانية وكان يعقد عقود الزواج سرا ولكن سرعان ما تم افتضاح أمره وتم إعدامه في يوم 14 فبراير 269 م أما عيد الحب المصري اختاره الكاتب الصحفي مصطفى أمين عقب رؤية جنازة عجوز في حي السيدة زينب بوسط القاهرة بلغ الـ70 عاما ولم يمشي ورائها إلا 3 أشخاص ولما سأل عن السبب علم أنه لم يكن محبوبا في حياته فدعا إلى الاحتفال لنشر الحب والمودة بين المواطنين.

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هدايا عيد الحب 2021

أجمل رسائل عيد الحب 2021 والهدايا التي يمكن تبادلها بين المصريين أبرز التساؤلات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث يمكن تبادل باقات الورود الحمراء والبيضاء والدباديب وكروت وبطاقات التهنئة والقلوب الحمراء وغيرها من الهدايا الرومانسية التي تحمل معنى الحب بين أفراد الأسرة الواحدة وزملاء العمل أو المتزوجين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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