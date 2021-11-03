الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 دراجات نارية و4 تكاتك بدون ترخيص في السنطة

ضبط 5 دراجات نارية
ضبط 5 دراجات نارية و4 تكاتك

شنت إدارة مرور الغربية حملة لضبط مركبات الدراجات النارية والتوك توك المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة السنطة بتعليمات اللواء "هاني عويس" مدير أمن الغربية لإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين.

وشدد العميد "وائل حمودة" مدير إدارة مرور محافظة الغربية على ضرورة ضبط المركبات المخالفة فى جميع شوارع الغربية لضبط الحركة المرورية. 

وتمركزت إدارة مرور مركز السنطة بقيادة الرائد "هاني البنا" بأماكن تجمعات التكاتك والموتوسيكلات بالشوارع وتم ضبط 5 دراجات نارية و4 تكاتك بدون ترخيص.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين  وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان تم دشنت الحكومة “منصة مصر الرقمية” لإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا بشكل مركزي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدم المنصة عدة خدمات رئيسية أبرزها رخص السيارات سواء للمركبات أو الأشخاص، من خلال تبويب “مركباتي” والذي يتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة برخص السيارات ومنها: (تظلم على مخالفة رخص مركبة، تجديد رخصة مركبة، إصدار بدل تالف رخصة مركبة، إصدار بدل فاقد رخصة مركبة، سداد المخالفات، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر).

ومن خلال تبويب “رخصي” يمكن الحصول على خدمات خاصة بالتعاملات على السيارات ومنها: (استعلام عن مخالفة رخصة القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر).

-ضبط عدد 5دراجة نارية تكاتك بدون ترخيص بحمله مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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