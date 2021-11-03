الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات بنها - الاسكندرية والعكس

مواعيد قطارات
مواعيد قطارات

كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات بنها - الاسكندرية والعكس وسعر الدرجة الأولى والثانية


 تعتبر وسيلة النقل عبر السكة الحديد من أكثر الوسائل الآمنة والأسرع على الإطلاق، لطا ياجه معظم المسافرين لإستقلال قطارات الشكةالحديد ونسلط الضوء على مواعيد قطارات الاسكندرية - بنها وكذلك القطارات من بنها - الاسكندرية وذلك اليوم الاربعاء.


 

ويتجه يوميا من الإسكندرية إلى بنها 6 قطارات إكسبريس إسباني، و9 قطارات آخرين من بنها إلى الإسكندرية.


 "مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية"

القطار رقم 903 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 6:40 صباحا حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 9:20 صباحا.


 

القطار رقم 901 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.


 

القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.


 

القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.


 

القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.


 

القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.


 

القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.


 

القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.


 

القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.


 

"مواعيد قطارات الاسكندرية - بنها 2020":


 

القطار رقم 902 من الاسكندرية في تمام الساعة 6 صباحا ويصل الي بنها الساعة 8:37 صباحا.


 

القطار رقم 900 من الاسكندرية الساعة 8:15 صباحا ويصل إلي بنها الساعة 10:32 صباحا.

أسعار تذاكر قطارات بنها الاسكندرية


 

ونسلط الضوء على أسعار القطارات من بنها -  الاسكندرية والعكس:


 

القطارات المكيفية الأسباني من بنها - الاسكندرية يبلغ سعرها للدرجة الاولى  ٦٢.٥ جنيها.


 

سعر التذكرة الدرجة الثانية من بنها - الاسكندرية  ٥٢ جنيها.

مواعيد قطارات اليوم بنها الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

«إير كندا» توقف أكثر من 800 موظف لعدم تلقيهم تطعيمات كورونا

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

«الصحة»: تسجيل 921 إصابة جديدة بكورونا.. و58 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية