الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات» توضح إجراءات تعويض البطالة بعد تصفية الشركة

المعاشات
المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه على المؤمن عليه المتعطل والمنتهي خدمته بسبب تصفية الشركة التي يعمل بها أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين أنه في إطار التحول الرقمي الذي تعمل على توفيره لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، فإنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الأخرى المسئولة عن الصرف.

وأوضحت الهيئة أنه يتم صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:
- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضى معاشات).
- بنوك القرى.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- البنوك التجارية ( كارت ميزة أو حساب توفير ) 
- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​
 
وأشارت إلى أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنه يجوز لصاحب منشأة بالقطاع الخاص، أن يتلقى الخدمة من مكتب تأمينات واحد فقط، إذا كانت له أكثر من فرع فى المحافظات.
وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز لصاحب العمل اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقم (10)، لافتة إلى أنه يشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما يلي:

 1- أن يكون للمنشأة أكثر من فرع. 

2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.

 3- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي. 

4- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي توجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة. 

5- تتم دراسة الطلب بالإدارة المختصة بعد إجراء تحريات مكتب الهيئة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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