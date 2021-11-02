بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بأبوسمبل لـ18

ارتفع عدد مصابى حادث تصادم الذى وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق أبو سمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، وتحديدًا عند الكيلو 40، ليصل إلى 11 مصابًا ومصرع 7 آخرين، ليصل إجمالى ضحايا الحادث 18 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وشملت قائمة أسماء المصابين كلًا من: "سيف عبدالنعيم- 22 سنة- محافظة قنا، يوسف محمود عبدالدايم- 21 سنة، صابر عبد اللاه قوص- 21 سنة، رفاعى على- 22 سنة- محافظة قنا، خالد صالح مصطفى- سائق- 33 سنة، محمد دكتور محمد- 22 سنة- محافظة قنا، محمد محمد أبوبكر إبراهيم- 22 سنة- محافظة قنا، محمود ماهر محمد- 22 سنة -محافظة قنا، والصغير حسن الصغير- 24سنة -محافظة قنا، محمد عادل محمد- 21 سنة- مدينة إدفو، محمد سعودى محمد- 21 سنة- أسوان".

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق أبوسمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.