الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بأبوسمبل لـ18

حادث تصادم أسوان
حادث تصادم أسوان

ارتفع عدد مصابى حادث تصادم الذى وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق أبو سمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، وتحديدًا عند الكيلو 40، ليصل إلى 11 مصابًا  ومصرع 7 آخرين، ليصل إجمالى ضحايا الحادث 18 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وشملت قائمة أسماء المصابين كلًا من: "سيف عبدالنعيم- 22 سنة- محافظة قنا، يوسف محمود عبدالدايم- 21 سنة، صابر عبد اللاه قوص- 21 سنة، رفاعى على- 22 سنة- محافظة قنا، خالد صالح مصطفى- سائق- 33 سنة، محمد دكتور محمد- 22 سنة- محافظة قنا، محمد محمد أبوبكر إبراهيم- 22 سنة- محافظة قنا، محمود ماهر محمد- 22 سنة -محافظة قنا، والصغير حسن الصغير- 24سنة -محافظة قنا، محمد عادل محمد- 21 سنة- مدينة إدفو، محمد سعودى محمد- 21 سنة- أسوان".

وتلقى اللواء هشام سليم  مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق أبوسمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

أسوان مصرع ميكروباص سيارات ابو سمبل محافظة أسوان تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

جريمة فى كفر الشيخ: رجل يسكب مياه نار على زوجته وشقيقتها ووالديها (صور)

أول تعليق من «الرى» على تصريحات جونسون بشأن «اختفاء الإسكندرية»

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية