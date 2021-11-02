الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يحضر احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

مدبولي
مدبولي

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.

واستعراض مدبولي موقف مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، والتي تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م.

إلى جانب إقامة  19 مبنى، تشمل 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلًا تجاريًا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلًا عن 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م، بسعة 1240 فردًا، ومسرح بمساحة 275 م2 يسع  772  فردًا، وأعمال التنسيق، والنوافير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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