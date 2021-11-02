الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شابين صورا شاب من ذوي الاحتياجات تحت تهديد السلاح فى القاهرة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول فيديو عبر موقع «تيك توك» لشابين صورا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عاريا تحت تهديد السلاح في القاهرة، وتم ضبط المتهمين.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر «تيك توك» يتضمن اصطحاب شخصين لآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه «بنطاله» كرهاً عنه، والتعدي عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض في القاهرة.

وبإجراء التحريات التي قادها المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية أمكن تحديد المجنى عليه أحد الأشخاص «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤال شقيقه اتهم شخصين مقيمان بدائرة القسم بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة، ويحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه.

واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التنمر على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو شابين ذوى الاحتياجات الخاصة عاريا تيك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

«دبور» يكشف دافع ارتكابه «جريمة الإسماعيلية»: القتيل ساعد فى دخولى مصحة إدمان

مخالفات تموينية يقع فيها أصحاب المخابز البلدية أبرزها تجميع الدقيق

معلم يصدم الطالبات في سوهاج: «أنا المهدي المنتظر».. و«التعليم» تتحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟

إسرائيل: انطلاق المداولات في الكنيست حول مشروع ميزانية الدولة

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ