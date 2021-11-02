ضبط شابين صورا شاب من ذوي الاحتياجات تحت تهديد السلاح فى القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول فيديو عبر موقع «تيك توك» لشابين صورا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عاريا تحت تهديد السلاح في القاهرة، وتم ضبط المتهمين.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر «تيك توك» يتضمن اصطحاب شخصين لآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه «بنطاله» كرهاً عنه، والتعدي عليه بالسب وبحوزة أحدهما سلاح أبيض في القاهرة.

وبإجراء التحريات التي قادها المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية أمكن تحديد المجنى عليه أحد الأشخاص «من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤال شقيقه اتهم شخصين مقيمان بدائرة القسم بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة، ويحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه.

واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التنمر على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.