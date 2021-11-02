«صحة القاهرة»: جراحات دقيقة ونادرة للأطفال والمبتسرين فى مستشفى المنيرة

نجح قسم جراحة الأطفال بمستشفى المنيرة العام في الوصول بمعدلات الأداء بعد مرور عام فقط على افتتاح القسم لمعدل مرض قارب على 450 حالة، أغلبها لاقى نجاحا مبهرا، خاصة في نسب النجاح الخاصة بعمليات جراحية للأطفال المبتسرين، كما تتم متابعة الأطفال ما بعد الجراحة لفترات طويلة للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وشمل الفريق الطبي الدكتور أيمن البغدادى، أستاذ جراحة الأطفال جامعة عين شمس، والدكتور هانى إمبابى، زميل جراحة الأطفال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بمشاركة إخصائيي التخدير الدكتور طارق حسام، والدكتور كريم مخيمر.

وقال الدكتور محمد عزيز، مدير عام مستشفي المنيرة العام، إن المستشفى نجح في إجراء جراحة لحالة طفلة في عمر 6 أشهر، لديها عيب خلقي وهو شق بسقف الحلق، والتي تعد من العمليات الدقيقة جدا والمتقدمة، حيث تم عمل اصلاح للشق، وتأتي نسب نجاح القسم في مثل هذا النوع من الجراحات مرتفعة جدا.

وأضاف مدير عام المستشفى أن القسم يقوم بعمل تركيب قسطرة وريدية مركزية عن طريق السونار، وهي من التقنيات المتقدمة وهي استخدام السونار لتركيب قسطرة لطفل، والتي من شأنها تقليل المحاولات والتأكد من مجرى القسطرة، كذلك تقليل حدوث مضاعفات تركيب القسطرة مثل النزيف ونتائجها ممتازة.

وقالت الدكتورة إيمان السيد، نائب مدير عام المستشفى، إن المستشفى نجح أيضا في إجراء جراحة عيوب خلقية جاءت بعيب خلقي يسمى (sacrococcygeal teratoma)، أو ورم عجزي عصعصي وهو تورم كبير أسفل الظهر يظهر في الأطفال حديثي الولادة، تم استئصاله من تلك المنطقة الحساسة، وترقيع المكان بجزء من الأنسجة المحيطة، في إطار تطوير الخدمات بالمستشفى، واستكمالا للنجاح الذي بدأ في أغسطس ٢٠٢٠، بافتتاح قسم جراحة الأطفال والمبتسرين، في المستشفى.

وقال الدكتور كريم أحمد سلام، وكيل مديرية القاهرة للطب العلاجي، إنه يجري التجهيز في الوقت الحالي لتكرار هذه التجربة في أكثر من مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتوفير فرص أكبر بأماكن أكثر تجرى فيها مثل هذه الجراحات الدقيقة.

وأضاف الدكتور كريم سلام، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المديرية تسعى لتطوير كافة أقسام مستشفيات المديرية لإدخال كافة الجراحة بها.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه يوجه كل الدعم اللازم لاستمرار النجاح الذي قدمه قسم جراحة الأطفال بالمنيرة العام، ويساند بكل قوة تكرار التجربة في غيرها من المستشفيات.