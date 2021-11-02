جورج وسوف ينعى صباح فخري : « غاب الكبير»

نعى الفنان السوري جورج وسوف، الفنان الكبير الراحل صباح فخري، وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر"، : "غاب الكبير.. سوريا حزينة ومتذوقو الفن الأصيل في العالم العربي حزانى وأنا حزين.. فنك تاريخ، لروحك السلام".

جورج وسوف

وزيرة الثقافة تنعي المطرب السوري صباح فخري

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المطرب السوري الكبير صباح فخري الذي غيّبه الموت اليوم 2 نوفمبر عن عمر يناهز 88 عاما، وقالت إن الراحل يعد أحد رموز وأعمدة الطرب العربى الأصيل ونجح على مدار تاريخه الفنى المشرق فى خلق أسلوب غنائى متفرد جذب قاعدة جماهيرية ضخمة.

كما نعته وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية، والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديرًا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيبًا للفنانين ونائبًا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرًا لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كراكاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.