الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول صناعة منتجات وحلويات الألبان

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

ينظم معهد بحوث الانتاج الحيوانى قسم ميكروبيولوجيا الألبان بوزارة الزراعة دورة تدريبية تحت عنوان صناعة منتجات الألبان وحلويات الألبان، ضمن خطة تطبيق البحوث في مجال مشروعات تصنيع الألبان، فيما يتلقى المتدرب جزءا نظريا وآخر عملى. 

يحاضر بالدورة نخبة من الأساتذة والباحثين المتميزين بالمعهد، وتستمر لمدة 5 أيام من الأحد إلى الخميس.

وقال الدكتور علاء الطحان مدير معهد الإنتاج الحيواني في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن هذه الدورة تأتى ضمن نشاطات معهد بحوث الإنتاج الحيواني ودعمه لصغار المستثمرين وتشجيع شباب الخريجين للدخول فى المشروعات الصغيرة. 

وأضاف «الطحان»، أن الدورة تتناول عدة محاور منها القيمة الاقتصادية والغذائية للألبان الكشف عن غش اللبن وصناعة جبن الشركسيه والأسس العلمية لصناعة الجبن وصناعة الجبن الطري والقريش والمطبوخ، والألبان المتخمرة وأهميتها الغذائية، وتصنيع الزبادي واللبنة والمشروبات المتخمرة والمعاملات الحرارية للبن السائل، وصناعة حلويات الألبان ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات الألبان. 

ويعد معهد بحوث الإنتاج الحيوانى هو أحد المعاقل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية جناح البحوث التطبيقية بوزارة الزراعة المصرية، ويرجع تاريخ المعهد إلى عام 1908 منذ أن أنشئ قسماً مستقلاً لتربية الحيوان حيث كانت مسئولياته فى هذا الوقت محدودة بإجراء الأنشطة والبحوث المتعلقة بتربية الجاموس والأبقار والفصيلة الخيلية؛ ومنذ عام 1921 ضم إلى وزارة الزراعة كفرع لتربية الحيوان، وفى عام 1939 تم تحويل هذا الفرع إلى إدارة لتربية الحيوان والدواجن ثم إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى عام 1944 وفى بداية الخمسينيات تم تحويله إلى إدارة عامة للإنتاج الحيوانى، واستمر حتى إنشاء مركز البحوث الزراعية عام 1971 حيث تحول إلى معهد البحوث الإنتاج الحيوانى.

الزراعة تنظم دورة تدريبية حول صناعة منتجات وحلويات

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